За девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге расселили почти три тысячи коммуналок

СЕГОДНЯ 23:32 2018-10-25T23:32:51+03:00

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В Жилищном комитете Санкт-Петербурга рассказали, что сейчас в Северной столице насчитывается почти 72 тысячи коммуналок. И живут в них 233 тысячи семей. Причем уже только в этом году было расселено 2723 коммунальных квартир, жилищные условия улучшили 5863 семей.

В Комитете отмечают, что с 15 октября изменился порядок подачи документов на предоставление гражданам-участникам программы расселения социальных выплат:

- Заявление от тех, кто в качестве формы содействия в улучшении жилищных условиях выбрал социальные выплаты, подается в "Горжилобмен". После чего Жилищный комитет утверждает списки граждан, которые получат выплаты в этом году. Те петербуржцы,которые окажутся в списках, получат уведомления о необходимости принести документы в "Горжилобмен" или МФЦ.

Отмечается также, что до конца года расселят еще один дом из трех коммунальных квартир, в которых живут 38 семей.