Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково

СЕГОДНЯ 00:10 2018-10-26T00:34:58+03:00

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Этот самолет не просто большой. Он огромный! Больше него пока не существует. Вечером 25 октября крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380-800 авиакомпании "Эмирейтс" впервые приземлился в петербургском аэропорту "Пулково".

- Флагмантский борт авиаперевозчика выполнит четыре рейса из Дубая в Санкт-Петербург и обратно с 25 по 29 октября, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе аэропорта.

Этот двухпалубный самолет рассчитан на 519 пассажиров. В нем есть салоны эконом-класса, бизнес-класса и первого класса. В первом классе - персональные спальные каюты и душ SPA, а в бизнесе установлены кресла-кровати.

Отдельно в самолете работает зона отдыха с баром. Но и на местах пассажиры скучать не будут, ведь каждое кресло оборудовано уникальной развлекательной системой.

- Уверен, пассажиры высоко оценят исключительный уровень сервиса и комфорта и надолго запомнят путешествие на этом современном самолете, - отметил коммерческий директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Евгений Ильин.

Фотогалерея: КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ПАССАЖИРСКИЙ ЛАЙНЕР AIRBUS A380-800 АВИАКОМПАНИИ EMIRATES ВПЕРВЫЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО