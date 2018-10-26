2018-10-26T07:50:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед

В Пятницу, 26 октября, утренние заморозки сменятся дневным дождем со снегом
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед.МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как и было обещано синоптиками, в ночь с 25 на 26 октября в Петербург пришли заморозки. Ночью температура опустилась ниже ноля градусов, из-за чего на некоторых дорогах образовался гололед.

- В Пятницу в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, днем будет идти мокрый снег с дождем, в некоторых районах города появится туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, слабый. Температура воздуха днем не поднимется выше плюс пяти градусов, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Об ухудшении погоды предупредило и местное управление МЧС. Специалисты экстренного ведомства посоветовали автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а машиной пользоваться в крайнем случае. И только если резина уже поменяна на зимнюю.

При тумане и гололеде необходимо соблюдать ограничение скорости и держать дистанцию, заранее тормозить перед перекрестками и пешеходными переходами, а также не сигналить прохожим, чтобы те не испугались и не сломали себе что-нибудь, поскользнувшись на льду.

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