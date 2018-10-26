2018-10-26T08:18:34+03:00
Спорт

Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом

Эрик Бедуэ признался, что его команде пока не по силам тягаться с лидерами Лиги Европы
Петр КИБЕР
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Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом. Фото: ФК "Зенит"Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом. Фото: ФК "Зенит"
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Вчера в Петербурге был большой футбол. 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург» сине-бело-голубые принимали гостей из Франции. И хоть «Зенит» не показал особо хорошей игры, но смог победить и впечатлил главного тренера «Бордо» Эрика Бедуэ.

- «Зенит» — самая сильная команда, которая может легко выйти в плей-офф. Мы выходили с желанием победить, и даже вели в счете, но против нас играли звезды международного масштаба, - приводит слова наставника французской команды с послематчевой пресс-конференции сайт «Зенита».

Бедуэ посетовал, что у него слишком молодой и неопытный состав, чтобы бороться на равных с лидерами Лиги Европы.

- Мы знали, что в Лиге Европы наши молодые игроки будут зарабатывать опыт. Но плата за это — огромная, - признал проблемы тренер.

Впрочем, и «Зенит» не был идеален. Петербуржцы пропустили первыми и лишь в конце первого тайма смогли отыграться. Но проблемы с рисунком игры явно наблюдались. Даже Артем Дзюба был не в своей тарелке и не смог реализовать пенальти. Но, в итоге, всех спас Далер Кузяев. Забивший красивый гол с острого угла. 2:1 и «Зенит» практически гарантировал себе выход в следующий этап еврокубков.

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