2018-10-26T08:39:18+03:00
Происшествия

Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково

В Петербурге суд вынес решение по делу о криминальных болельщиках из Южной Америки
Петр КИБЕР
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Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково.Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу перуанских болельщиков, которых поймали во время проведения чемпионата мира по футболу на воровстве чемоданов у туристов.

- Суд установил, что Минайя Чавес, Лопес Онор, Хайме Кордова и Вильясанте Чунки, в мае 2018 года, еще перед поездкой в Россию договорились вместе заниматься хищением чужого имущества,- сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таим нехитрым способом граждане Перу решили «отбить» затраты на поездку на футбольный мундиаль. Уже в день прибытия в Петербург – 12 июня 2018 года, они, находясь в зале прилета аэропорта Пулково, «увели» сумку у южнокорейского туриста. Тот оценил ущерб в 38 с небольшим тысяч рублей.

Второй эпизод случился через три дня. В ресторане отеля своих вещей лишился гражданин Китая. Тут улов оказался «пожирнее» – больше 200 тысяч рублей. Однако на этом удача от перуанцев отвернулась. Всех четверых задержала полиция. А вчера, 25 октября, суд назначил южноамериканцам наказание в виде 9 месяцев в исправительной колонии.

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