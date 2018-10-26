В Петербурге с 2019 года подорожает эвакуация автомобилей

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-26T09:20:13+03:00

Теперь за увезенную «в даль» неправильно припаркованную машину придется отдать почти три тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

Очередной неприятный сюрприз поджидает петербургских автомобилистов с нового года. Вместе с подорожанием бензина, страховки и прочих необходимых расходов на машину, вырастет и стоимость эвакуации транспорта. Теперь за неправильно припаркованное авто, которое успел увезти грузовичок с мигалкой, придется отдать на 113 рублей больше.

- За перемещение легкового автомобиля или мотоцикла его владельцу придется вместо 2816 рублей заплатить 2928 рублей, - сообщает пресс-служба городского комитета по тарифам.

Конечно, прибавка не такая большая, учитывая, что некоторое время цены не менялись, однако стоимость услуги все равно остается высокой, особенно учитывая, что иногда машину погрузить и увезти на штрафстоянку успевают за 10-15 минут, а стоимость часа работы обычного эвакуатора начинается от 1500 рублей. Ответа на вопрос, почему городские услуги обходятся вдвое дороже, до сих пор дать так и не могут.

Впрочем, чтобы не попасться за неправильную парковку, водителям можно посоветовать просто соблюдать правила и уважать других участников движения.