В Петербурге спасали собак и кошек, почти сутки сидевших в запертой машине

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-26T09:42:59+03:00

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Очередная история с запертыми в машине животными всколыхнула общественность Петербурга. Вчера, 26 октября, в соцсетях появилась информация о том, что в центре города, на Введенском канале у дома номер 7 стоит белый УАЗ, в салоне которого почти сутки сидят три собаки и несколько кошек.

- Окна уже запотели, они там без еды, без воды и без воздуха, - написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» небезразличные горожане.

Поначалу очевидцы просто ждали, что хозяин машины придет, но после трех часов его отсутствия, была вызвана полиция. Приехавшие на место стражи порядка и отыскали автовладельца. Им оказалась женщина, которая переехала в Петербург к своей дочери из Саратовской области, а так как в съемной квартире запрещено держать животных, то все ее многочисленные питомцы пока обитают в машине.

Сама хозяйка уверяла, что гуляет с кошками и собаками, а также кормит их и поит. Впрочем, зоозащитники ей не поверили, однако пока вопрос с жильем для кошек и собак так и не решился.