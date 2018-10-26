2018-10-26T10:35:03+03:00
Общество

Беглов поддержал Петербургский Союз художников

Врио губернатора заступился за творческую организацию и заверил, что ее работа будет продолжаться
Петр КИБЕР
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Беглов поддержал Петербургский Союз художников.Беглов поддержал Петербургский Союз художников.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Судьба Санкт-Петербургского Союза художников взволновала не только самих членов организации, но исполняющего обязанности губернатора города. На встрече с министром юстиции России Алексеем Коноваловым, Александр Беглов поднял вопрос о существовании Союза.

- В ходе беседы было принято решение, что Минюст не будет настаивать на ликвидации Санкт-Петербургского Союза художников при условии, что все нарушения в уставе и деятельности будут быстро устранены, - сообщает пресс-служба Смольного.

Консультации в приведении дел в порядок уже оказывают несколько ведомств из администрации Петербурга. Активно работают и сами члены Союза художников.

Напомним, что три дня назад Октябрьский районный суд Петербурга отклонил иск Минюста о ликвидации союза художников. Причинами, по которым у министерства возникли претензии к творческой организации, стали проведения мероприятий за пределами своего региона и пересдача выделенных площадей другим арендаторам.

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