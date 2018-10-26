Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей
Суд Красносельского района Петербурга вынес вердикт по делу бухгалтера районного управления МВД, которая по собственному разумению распоряжалась казенными деньгами. Всего «не полностью оприходованными» оказались больше 43-х миллионов рублей.
- Установлено, что с июля 2013 года по сентябрь 2017 года, обвиняемая, имея доступ к корпоративной банковской карте, обналичивала денежные средства, часть их которых оприходовала в кассе УМВД, а остальными распоряжалась по собственному усмотрению, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Петербургу.
На «сэкономленные» деньги главбух Красносельского УМВД купила себе иномарку Infiniti за полтора миллиона рублей и частично заплатила за приобретенную недвижимость.
Известно, что женщина действовала вместе с сообщниками, но доказать это следствию не удалось, а сама она подтверждать ничего не стала.
В итоге суд приговорил предприимчивую петербурженку к 2 годам заключения в исправительной колонии и 300 тысячам штрафа.