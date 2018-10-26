2018-10-26T11:25:55+03:00
Происшествия

Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей

На казенные деньги женщина успела купить дорогую иномарку и оплатить часть недвижимости
Петр КИБЕР
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Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей.Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Суд Красносельского района Петербурга вынес вердикт по делу бухгалтера районного управления МВД, которая по собственному разумению распоряжалась казенными деньгами. Всего «не полностью оприходованными» оказались больше 43-х миллионов рублей.

- Установлено, что с июля 2013 года по сентябрь 2017 года, обвиняемая, имея доступ к корпоративной банковской карте, обналичивала денежные средства, часть их которых оприходовала в кассе УМВД, а остальными распоряжалась по собственному усмотрению, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Петербургу.

На «сэкономленные» деньги главбух Красносельского УМВД купила себе иномарку Infiniti за полтора миллиона рублей и частично заплатила за приобретенную недвижимость.

Известно, что женщина действовала вместе с сообщниками, но доказать это следствию не удалось, а сама она подтверждать ничего не стала.

В итоге суд приговорил предприимчивую петербурженку к 2 годам заключения в исправительной колонии и 300 тысячам штрафа.

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