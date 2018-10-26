СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-26T13:23:05+03:00

Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

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Несмотря на первые октябрьские заморозки и утренний гололед, «дня жестянщика» в пятницу в Петербурге не произошло. Зато других ДТП в городе как обычно с избытком. Одно из них произошло в самом центре города – на Сенной площади. Здесь, в столкновении рейсового автобуса и иномарки пострадали два человека.

- 26 октября 2018 около 8:55 столкнулись автобус МАЗ под управлением водителя 1987 года рождения и легковой автомобиль «Тойота» под управлением водителя 1975 года рождения, - сообщает отдел пропаганды петербургского УГИБДД.

Удар пришелся легковушке, которая пыталась проскочить перекресток в бок. В машине пострадал сам шофер праворульной «японки», а в автобусе травмы получила пассажирка – женщина 1954 года рождения.

По предварительной версии, один из водителей нарушил правила проезда перекрестков, из-за чего и произошла авария. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.