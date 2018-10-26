2018-10-26T13:50:14+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»

Позвонивший в полицию мужчина требовал начать эвакуацию, чтобы спасти «нормальных людей»
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге ищут телефонного хулигана, «заминировавшего» отель «Москва». Фото: vk.com/hotelmoscowspbВ Петербурге ищут телефонного хулигана, «заминировавшего» отель «Москва». Фото: vk.com/hotelmoscowspb
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга ищет неизвестного хулигана, из-за которого вчера пришлось в срочном порядке проверять здание гостиницы «Москва». Причиной для этого стал анонимный звонок по телефону «112», в котором неизвестный «доброжелатель» сообщил о возможной опасности.

- Прошу принять меры по эвакуации, чтобы никто из нормальных людей не пострадал, - приводит слова звонившего издание «Мойка 78».

Предупредив, что заминированными могут оказаться сразу четвертый, пятый и шестой этажи, мужчина бросил трубку.

К отелю сразу же съехались все экстренные службы города. Постояльцев старались беспокоить как можно меньше, однако безопасность людей все же была не первом месте, поэтому специалистам пришлось действовать решительно. До десяти вечера продолжалась проверка, однако никакого взрывного устройства так и не нашли.

Теперь правоохранительные органы ищут самого телефонного террориста, который поставил «на уши» несколько сотен обитателей гостиницы и десятки специалистов из экстренных служб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова
Бухгалтер Красносельского УМВД Петербурга получила два года за хищение 43 миллионов рублей
Беглов поддержал Петербургский Союз художников
В Петербурге спасали собак и кошек, почти сутки сидевших в запертой машине
В Петербурге с 2019 года подорожает эвакуация автомобилей
Четыре перуанца отправились в колонию за воровство чемоданов в Пулково
Главный тренер «Бордо» после поражения назвал «Зенит» топ-клубом
МЧС предупреждает водителей: В Петербурге гололед
Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково
За девять месяцев этого года в Санкт-Петербурге расселили почти три тысячи коммуналок
Многодетный отец из Санкт-Петербурга обманул 88-летнюю бабушку почти на миллион рублей
Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями в Петербурге
Стали известны имена победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2018»
"Зенит" объявил стартовый состав в матче с "Бордо"
Директора взорвавшегося завода «Авангард» отправили под домашний арест
В пятницу в Северной столице ожидается дождь и мокрый снег
Беглову предложили создать рабочую группу по строительству метро
Фонтан в Приморском парке Победы законсервировали
В "Метрострое" рассказали, почему задержали зарплату бастующим рабочим
С начала года в Петербурге изъяли почти три тысячи фальшивых купюр
На «перекрестке смерти» в Петербурге установят четыре светофора