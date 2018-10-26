В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-26T13:50:14+03:00

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Полиция Петербурга ищет неизвестного хулигана, из-за которого вчера пришлось в срочном порядке проверять здание гостиницы «Москва». Причиной для этого стал анонимный звонок по телефону «112», в котором неизвестный «доброжелатель» сообщил о возможной опасности.

- Прошу принять меры по эвакуации, чтобы никто из нормальных людей не пострадал, - приводит слова звонившего издание «Мойка 78».

Предупредив, что заминированными могут оказаться сразу четвертый, пятый и шестой этажи, мужчина бросил трубку.

К отелю сразу же съехались все экстренные службы города. Постояльцев старались беспокоить как можно меньше, однако безопасность людей все же была не первом месте, поэтому специалистам пришлось действовать решительно. До десяти вечера продолжалась проверка, однако никакого взрывного устройства так и не нашли.

Теперь правоохранительные органы ищут самого телефонного террориста, который поставил «на уши» несколько сотен обитателей гостиницы и десятки специалистов из экстренных служб.