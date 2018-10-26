2018-10-26T15:30:30+03:00
Общество

До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев

В Смольном подвели первые результаты идущего с начала октября набора в войска
Петр КИБЕР
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До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев.До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня ровно 26 дней с того момента, как в Петербурге стартовала осенняя призывная кампания в вооруженные силы. С 1 октября молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет были обязаны явиться в районные военкоматы, если не имели законной отсрочки и им пришла повестка. Первые результаты призыва подводили днем в Смольном.

- До 31 декабря в войска должны отправиться 2620 призывников. Планируется, что каждый пятый из них будет с высшим образованием, а более 10 процентов - иметь военно-учетные специальности, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Вице-губернатор Александр Говорунов, который проводил расширенное заседание призывной комиссии, сообщил, что нынешним летом был полностью отремонтирован общегородской сборный пункт, куда стекаются все призывники, чтобы им и их родителям было удобно.

Чиновник особо отметил, что права молодых петербуржцев должны строго соблюдаться. За этим обязаны следить все соответствующие службы города.

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