Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Вскоре на старинных зданиях Санкт-Петербурга могут появиться таблички, на которых будут написаны даты строительства дома, а также имя архитектора. Соответствующий законопроект в городское Заксобрание внесли депутаты Денис Четырбок и Максим Резник.
-Информационные доски смогут содержать только текст, портретные изображения не допускаются, - сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.
Согласно документу, внешний вид табличек будет определять городское правительство. Сами же доски должны изготавливаться из долговечного материала, а вешать их планируется на дома не моложе 40 лет.
По задумке депутатов, такие таблички позволят горожанам и туристам не только наслаждаться красотами Петербурга, но и узнать больше о его истории. А дополнительно это защитит от градостроительных ошибок, когда исторические дома сносят «по незнанию».