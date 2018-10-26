Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-26T16:15:47+03:00

Идею устанавливать информационные доски с годом постройки дома, а также сведениями о его архитекторе, в ЗакС внесли депутаты Четырбок и Резник

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Вскоре на старинных зданиях Санкт-Петербурга могут появиться таблички, на которых будут написаны даты строительства дома, а также имя архитектора. Соответствующий законопроект в городское Заксобрание внесли депутаты Денис Четырбок и Максим Резник.

-Информационные доски смогут содержать только текст, портретные изображения не допускаются, - сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Согласно документу, внешний вид табличек будет определять городское правительство. Сами же доски должны изготавливаться из долговечного материала, а вешать их планируется на дома не моложе 40 лет.

По задумке депутатов, такие таблички позволят горожанам и туристам не только наслаждаться красотами Петербурга, но и узнать больше о его истории. А дополнительно это защитит от градостроительных ошибок, когда исторические дома сносят «по незнанию».