Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-26T18:22:29+03:00

Погода на 27 и 28 октября 2018 года в Санкт-Петербурге: снег и гололед. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Второй день в Санкт-Петербурге ночью и утром столбик термометра опускается ниже нулевой отметки. А в некоторых районах области и вовсе уже - зима. Например, в Усть-Луге все замело утром 26 октября. Первый снег прогнозируется и в Северной столице - в ближайшие выходные, 27 и 28 октября 2018 года погода в Санкт-Петербурге будет по-настоящему зимней. В связи с таким прогнозом, региональное ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675146" frameborder="0"></iframe> Первый снег выпал в Ленинградской области 26 октября 2018 года.

- В большинстве районов ожидается небольшой, на юге местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, в прибрежных районах местами порывы ветра до 15 м/с, на автодорогах гололедица, а 27 октября ночью и утром ожидается туман, - предупредили в ведомстве.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Менять или не менять летнюю резину на зимнюю? 00:00 00:00

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой спасатели рекомендуюь водителям не выезжать на дороги на летней резине. При движении сохранять дистанцию, а в идеале вообще пользоваться только общественным транспортом.