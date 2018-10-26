Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Второй день в Санкт-Петербурге ночью и утром столбик термометра опускается ниже нулевой отметки. А в некоторых районах области и вовсе уже - зима. Например, в Усть-Луге все замело утром 26 октября. Первый снег прогнозируется и в Северной столице - в ближайшие выходные, 27 и 28 октября 2018 года погода в Санкт-Петербурге будет по-настоящему зимней. В связи с таким прогнозом, региональное ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение.
Первый снег выпал в Ленинградской области 26 октября 2018 года.
- В большинстве районов ожидается небольшой, на юге местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, в прибрежных районах местами порывы ветра до 15 м/с, на автодорогах гололедица, а 27 октября ночью и утром ожидается туман, - предупредили в ведомстве.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Менять или не менять летнюю резину на зимнюю?
В связи со сложившейся метеорологической обстановкой спасатели рекомендуюь водителям не выезжать на дороги на летней резине. При движении сохранять дистанцию, а в идеале вообще пользоваться только общественным транспортом.