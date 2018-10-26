2018-10-26T17:06:54+03:00
Общество

В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж

Площадь круглого светового купола составляет свыше 120 квадратных метров
Петр КИБЕР
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В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж. Фото: Пресс-служба администрации СПбВ историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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В Петербурге восстановлена еще одна историческая частичка города. В здании на Большой Морской улице дом 32, которое является объектом культурного наследия «Банк для внешней торговли Русский с флигелями», восстановили огромный витраж.

- Конструкция светового фонаря разделена на три яруса. Нижний ярус – купол из клепанных металлических ферм, которые опираются на колонны. Остекление нижнего света фонаря сделано в виде витража, – сообщает пресс-служба Смольного. - Верхний ярус – ферменная надстройка и двенадцатигранная шатровая часть из клепаных металлических ребер. Третий ярус остекления - конусообразный световой фонарь, покрытый тройным стеклом.

Долгие годы вся эта ажурная конструкция площадью 120 квадратных метров была в аварийном состоянии. Под ней даже натянули сетку, чтобы детали не падали людям на головы. Но теперь витраж предстал во всей своей красе, и показывает здание таким, каким в 1888 году его построили по проекту архитектора Шретера.

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