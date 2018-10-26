2018-10-26T18:22:20+03:00
Туризм

Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года

При этом Georgian Airways имеет все разрешения на выполнение заявленных полетов в Северную столицу
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга временно отменены.Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга временно отменены.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Грузинские авиационные власти отказали в выдаче разрешения на некоторые полеты лоукостеру «Победа». Под «санкции» попали рейсы из Пулково в Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании, по 1 ноября 2018 года включительно из Санкт-Петербурга в Тбилиси самолеты временно летать не будут.

- «Победа» была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, и после согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси, начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, забронировано уже больше 17 тысяч билетов, - отметили в авиакомпании.

Стоит отметить, что при этом Georgian Airways имеет все разрешения от российских авиационных властей на выполнение заявленных рейсов в эти регионы России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый большой в мире пассажирский лайнер Airbus A380-800 приземлился в Пулково

Двухпалубный самолет рассчитан на 519 пассажиров (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков
В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж
Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам
Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова