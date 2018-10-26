Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года
Грузинские авиационные власти отказали в выдаче разрешения на некоторые полеты лоукостеру «Победа». Под «санкции» попали рейсы из Пулково в Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании, по 1 ноября 2018 года включительно из Санкт-Петербурга в Тбилиси самолеты временно летать не будут.
- «Победа» была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, и после согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси, начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, забронировано уже больше 17 тысяч билетов, - отметили в авиакомпании.
Стоит отметить, что при этом Georgian Airways имеет все разрешения от российских авиационных властей на выполнение заявленных рейсов в эти регионы России.
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