Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-26T18:22:20+03:00

При этом Georgian Airways имеет все разрешения на выполнение заявленных полетов в Северную столицу

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Грузинские авиационные власти отказали в выдаче разрешения на некоторые полеты лоукостеру «Победа». Под «санкции» попали рейсы из Пулково в Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе низкобюджетной авиакомпании, по 1 ноября 2018 года включительно из Санкт-Петербурга в Тбилиси самолеты временно летать не будут.

- «Победа» была назначена на выполнение рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, и после согласования необходимых слотов с аэропортом Тбилиси, начала продажу билетов на рейсы в июле 2018 года, забронировано уже больше 17 тысяч билетов, - отметили в авиакомпании.

Стоит отметить, что при этом Georgian Airways имеет все разрешения от российских авиационных властей на выполнение заявленных рейсов в эти регионы России.

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