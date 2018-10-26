2018-10-26T18:26:08+03:00
Общество

В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков

Торговцы заняли землю незаконно
Анна ПОСЛЯНОВА
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Очистить Апрашку от нелегальных предпринимателей пытаются не одно десятилетиеОчистить Апрашку от нелегальных предпринимателей пытаются не одно десятилетиеФото: Александр ГЛУЗ
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Очередная зачистка прошла в Апраксином дворе. В рейд вышли специалисты Комитета по контролю за имуществом Петербурга и Центра повышения эффективности использования государственного имущества. Искали нестационарные торговые точки вне закона.

На хозяев самовольных НТО составили протоколы. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

На хозяев самовольных НТО составили протоколы. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

– Фактов незаконного размещения НТО выявили множество, – сообщают в Комитете по контролю за имуществом Петербурга. – Незаконно занятые земельные участки освободили: демонтировали 36 торговых модулей и 14 прилавков.

На хозяев самовольных нестационарных торговых объектов составили административные протоколы.

За последнее десятилетие Апраксин двор пережил три пожара. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

За последнее десятилетие Апраксин двор пережил три пожара. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Очистить Апрашку от нелегальных предпринимателей пытаются не одно десятилетие. За это время знаменитый петербургский центр криминальной торговли предлагали и реконструировать, и превратить в Арбат, и перевезти на окраину.

За последнее десятилетие Апраксин двор, включающий около шестидесяти корпусов, пережил три крупных пожара.

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