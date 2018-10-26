2018-10-26T19:12:34+03:00
Общество

В Петербурге ветеранам добавили два дня бесплатного проезда

Теперь участников войны, узников концлагерей и инвалидов будут свободно катать в дни начала Великой Отечественной и блокады
Анна ПОСЛЯНОВА
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Теперь таких дней станет восемь в годуТеперь таких дней станет восемь в годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ветераны Великой Отечественной войны обратились в Смольный и попросили добавить в череду дней, когда они могут пользоваться общественным транспортом Петербурга бесплатно, еще две даты: день начала войны и день начала блокады Ленинграда.

Власти предложение поддержали. Теперь в Социальный кодекс города внесут поправку.

– Предполагается, что с 1 января следующего года инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания предоставят право на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метро ежегодно 22 июня и 8 сентября, – сообщают в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Сейчас ветераны, узники и инвалиды войны могут свободно кататься на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в День снятия блокады (27 января) и День Победы (9 мая), а также в дни, предшествующие этим датам и идущие за ними.

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