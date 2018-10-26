2018-10-26T20:01:32+03:00
Общество

Беглов обсудил с руководством Минобороны судьбу Кронштадта

Говорили о новых учебных учреждениях, транспорте и Военно-морском салоне
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
По словам Беглова, «кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание»По словам Беглова, «кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Будущее Кронштадта обсудили в Смольном. На сегодняшнюю встречу с врио губернатора Петербурга прибыло руководство Министерства обороны: начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов, замминистра Тимур Иванов, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

– Кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание. Чтобы он был продвинутым, интересным, креативным, – сказал Александр Беглов. – Они давно этого ждали. Мы должны сделать все, чтобы оправдать их надежды и желания.

Темами обсуждения стали перевод в Кронштадт научных и образовательных учреждений, формирование там центра учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ, транспортная инфраструктура, Военно-морской салон и парк «Патриот».

В ближайшее время соберут рабочую группу, которая детально проработает все пункты. В следующий раз Беглов обсудит будущее Кронштадта с Шойгу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По делу об исчезнувшем в Петродворце пруде заведут два уголовных дела
Роспотребнадзор изъял в Петербурге 96 кило опасной шавермы
В субботу в Петербурге выпадет первый снег
В Киришах десять тысяч человек остались без света
Глава аппарата губернатора Петербурга уволился по собственному желанию
В Петербурге ветеранам добавили два дня бесплатного проезда
В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков
Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года
В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж
Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам
Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова