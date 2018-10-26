Беглов обсудил с руководством Минобороны судьбу Кронштадта
Будущее Кронштадта обсудили в Смольном. На сегодняшнюю встречу с врио губернатора Петербурга прибыло руководство Министерства обороны: начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов, замминистра Тимур Иванов, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.
– Кронштадтцы заслужили, чтобы город получил новое дыхание. Чтобы он был продвинутым, интересным, креативным, – сказал Александр Беглов. – Они давно этого ждали. Мы должны сделать все, чтобы оправдать их надежды и желания.
Темами обсуждения стали перевод в Кронштадт научных и образовательных учреждений, формирование там центра учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ, транспортная инфраструктура, Военно-морской салон и парк «Патриот».
В ближайшее время соберут рабочую группу, которая детально проработает все пункты. В следующий раз Беглов обсудит будущее Кронштадта с Шойгу.