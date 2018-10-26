2018-10-26T20:18:46+03:00
Происшествия

В Киришах десять тысяч человек остались без света

Блэкаут продлился три часа
Анна ПОСЛЯНОВА
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Последний раз Кириши «вырубило» всего полторы недели назадПоследний раз Кириши «вырубило» всего полторы недели назадФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Авария в Киришах: сегодня, 26 октября, в 14:11 в домах на улице Восточной «погасли» холодильники и прочие электроприборы. В зоне неожиданного отключения света оказались 9 430 человек, две школы и детская поликлиника.

– На место направили аварийную бригаду электроснабжающей компании «Лоэск» из шести человек и местный пожарно-спасательный гарнизон, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

– Причиной аварии стало отключение защитой кабельной линии в ремонтной схеме, – добавили в электроснабжающей организации.

Сначала свет вернули в детский больничный комплекс, для этого туда направили мобильную дизель-генераторную станцию. Затем взялись за устранение аварии. Блэкаут продлился около трех часов.

– В 17:10 электроснабжение всех потребителей в Киришах восстановлено, – отчитались в компании «Лоэск».

К слову, последний раз Кириши сидели без света полторы недели назад. Тогда авария тоже коснулась девяти тысяч человек.

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