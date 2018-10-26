В Киришах десять тысяч человек остались без света
Авария в Киришах: сегодня, 26 октября, в 14:11 в домах на улице Восточной «погасли» холодильники и прочие электроприборы. В зоне неожиданного отключения света оказались 9 430 человек, две школы и детская поликлиника.
– На место направили аварийную бригаду электроснабжающей компании «Лоэск» из шести человек и местный пожарно-спасательный гарнизон, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.
– Причиной аварии стало отключение защитой кабельной линии в ремонтной схеме, – добавили в электроснабжающей организации.
Сначала свет вернули в детский больничный комплекс, для этого туда направили мобильную дизель-генераторную станцию. Затем взялись за устранение аварии. Блэкаут продлился около трех часов.
– В 17:10 электроснабжение всех потребителей в Киришах восстановлено, – отчитались в компании «Лоэск».
К слову, последний раз Кириши сидели без света полторы недели назад. Тогда авария тоже коснулась девяти тысяч человек.