В субботу в Петербурге выпадет первый снег

СЕГОДНЯ 20:36 2018-10-26T21:16:15+03:00

Снег продолжит идти в ночь на воскресенье и весь последующий день Фото: Олег ЗОЛОТО

Но не залежится: на градуснике будет выше нуля

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Наконец, синоптики обещают Северной столице первый снег. По данным метеорологов, он выпадет в Петербурге уже завтра, 27 октября, во второй половине дня.

– Днем облачность увеличится, ожидается небольшой мокрый снег, – сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Ветер юго-восточный и восточный умеренный, во второй половине дня в прибрежных районах местами порывы до сильного.

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Увы, петербургский снег надолго не задержится. Днем воздух прогреется до двух, а в центре и до четырех градусов выше нуля.

– Ночью и утром местами ожидаются туман и гололедица, – предупреждают автомобилистов спасатели ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Но отступать зима не намерена: снег продолжит идти в ночь на воскресенье и весь последующий день, 28 октября. В последний день недели обещают температуру до трех градусов тепла.