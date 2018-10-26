2018-10-26T20:57:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор изъял в Петербурге 96 кило опасной шавермы

Каждая третья проверенная шаверма была заражена
Анна ПОСЛЯНОВА
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На одно предприятие собираются завести уголовное делоНа одно предприятие собираются завести уголовное делоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Шаверма – лакомство экстремалов: с начала года петербургский Роспотребнадзор проверил 35 предприятий, где торгуют этим блюдом. И в каждом нашел нарушения. Среди самых популярных: немытые руки и отсутствие медкнижки; отсутствие воды, канализации и вентиляции; теснота; неправильное хранение продуктов; отсутствие документов и контроля над качеством; нарушение технологии.

– 36 процентов исследованных проб показали несоответствие по микробиологическим показателям, – сообщают в Роспотребнадзоре. – 96 килограммов шавермы изъято из оборота.

Кулинаров оштрафовали на более чем полмиллиона рублей. По 27 предприятиям материалы передали в суд. В итоге из 22 «подсудимых», дела которых уже успели рассмотреть, наказали всех: 14 объектов временно закрыли (правда, двое из них самовольно открылись и вернулись в суд), остальные восемь оштрафовали.

А итоги проверки еще одной точки с шавермой отправили прямо в СК, чтобы там завели уголовное дело.

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