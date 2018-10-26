2018-10-26T21:30:59+03:00
Происшествия

По делу об исчезнувшем в Петродворце пруде заведут два уголовных дела

Кто-то засыпал водоем и снес 85 деревьев, чтобы проложить временную дорогу
Анна ПОСЛЯНОВА
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Все работы, понятное дело, вели без разрешения. Фото: Прокуратура Санкт-ПетербургаВсе работы, понятное дело, вели без разрешения. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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На поиски исчезнувшего пруда в Петродворец направились природоохранная прокуратура, специалисты Комитета по природопользованию, Государственной административно-технической инспекции и районные чиновники. Водоем без названия был здесь еще в сентябре. Но теперь на месте пруда – утрамбованная колесами грязь.

– Неустановленные лица, проводя устройство временной подъездной дороги, полностью засыпали грунтом пруд, – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – И незаконно снесли 85 деревьев: четырнадцать осин, 39 деревьев ольхи, 24 берез, семь черемух и одну ива.

Все работы, понятное дело, вели без разрешения.

– По фактам грубейших нарушений будут возбуждены уголовные дел по двум составам: «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «незаконная вырубка лесных насаждений», – добавляют в прокуратуре.

Когда похитителей пруда и деревьев найдут, их заставят возмещать ущерб, причиненный природе.

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