2018-10-26T21:52:02+03:00
Общество

К 2020 году в Петербурге появится еще один плавучий музей

Его организуют в Кронштадте на судне «Стрелец», которое старше «Авроры»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Корабль был и боевой, и складской, и ремонтный. Фото: Общественное достояниеКорабль был и боевой, и складской, и ремонтный. Фото: Общественное достояние
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Петербург – город плавучих музеев. Кроме легендарной «Авроры», скоро на берегу Финского залива откроется «Полтава» – копия первого петровского парусника. А сегодня во время визита начальника Главного военно-политического управления ВС Андрея Картаполова в Кронштадт заговорили о новой экспозиции на воде. Стать музеем должна броненосная башенная лодка «Стрелец».

– Мы сегодня с главнокомандующим ВМФ обсуждали эту тему, – сообщил генерал-полковник Картаполова. – Есть в Кронштадте уникальный корабль, называется «Стрелец», который старше «Авроры», и мы хотим сделать из него музей-корабль.

Примерно так лодка выглядит сейчас Фото: СОЦСЕТИ

Примерно так лодка выглядит сейчасФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Монитор «Стрелец» спустили на воду в 1864-ом. Судно входило в состав Практической эскадры броненосных кораблей Балтийского флота. В 1900 году «Стрелец», уже устаревший, разоружили и стали использовать как угольный плавучий склад. Но в 1901-ом его переоборудовали под плавучую мастерскую Кронштадтского военного порта. В годы Первой мировой «Стрелец» помогал ремонтировать другие суда.

– Хотим, чтобы в этом музее были представлены все этапы жизни корабля: и боевой, и ремонтный, и история судоремонтного дела на флоте вообще, – добавил Картаполов. – В ближайшее время практическая работа уже начнется. Будем стремиться к тому, чтобы уложиться до 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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