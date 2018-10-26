2018-10-26T22:28:31+03:00
Общество

"Он был замечательным парнем": Александр Розенбаум попрощался с Николаем Караченцовым

Артист умер накануне своего 74-летия
Елена МОЛОДКИНА
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Николай Караченцов умер 26 октября. Фото: InstagramНиколай Караченцов умер 26 октября. Фото: Instagram
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В пятницу 26 октября не стало Николая Караченцова. Актера и музыканта, который 13 лет назад попал в аварию и с тех пор каждый день боролся за жизнь, сегодня вспоминают поклонники, друзья и товарищи.

- Он был замечательным парнем. Отзывчив, добр, прост в общении, в котором никогда не доходил до панибратства. Интеллигентен, без намеков на снобство и изыски. О профессии и говорить нечего. Кумир поколения. Идол Времени. Перечисление ролей и образов неуместно, поскольку они все в наших сердцах и мыслях, - написал о Николае в своем "Инстаграме" Александр Розенбаум.

По словам музыканта, Караченцов был прекрасным певцом, глубоким, чувствующим, который знает, что он поет и зачем.

- Вот и все. Прощай, Старший Сын... Царствие небесное ждет тебя, - написал Розенбаум на своей страничке в Интернете.

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