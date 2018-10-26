Мигранты организовали в расселенном доме в Санкт-Петербурге стоматологический кабинет для своих

26 Окт. 22:58 2018-10-26T22:58:25+03:00

В ходе миграционного рейда выявили более 160 нарушений. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Изменить размер текста: A A

Мигранты из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге чувствуют себя, как дома. Во всяком случае, стараются создать для себя комфортные, ну или хотя бы, родные условия - свои кафе-забегаловки, парикмахерские и даже медицинские услуги.

Причем под кухни или медкабинеты выбирают помещения безарендной платы - заброшенные и расселенные дома. В одном из таких домов на Тележной улице мигранты организовали стоматологический кабинет.

- В этом кабинете граждане из стран ближнего зарубежья оказывали медицинские услуги своим соотечественникам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, в ходе миграционного рейда полицейские проверили вестибюли станций метро в Центральном районе, три рынка, два строительных объекта, частное агентство занятости и кафе национальной кухни. И выявили 168 нарушеий в сфере миграции.