В Петербурге на КАД перевернулся УАЗ с двумя детьми
Авария произошла на внутренней стороне КАД перед Предпортовой улицей. В УАЗе ехали шесть человек, когда автомобиль столкнулся с легковушкой и фурой. От мощного удара "буханку" перевернуло.
- В салоне было двое детей, - рассказывают очевидцы. - Мы помогали вытаскивать людей из превернутой машины.
К счастью, никто из пассажиров серьезных травм не получил. На место аварии выезжали спасатели и сотрудники "скорой помощи". Очевидцы предположили, что авария произошла из-за сложностей в управлении УАЗ.
- Кто сидел за рулем "буханки", знают, как управляется эта машина, - рассказывают горожане. - В условиях города она не рулится абсолютно, приходится постоянно подруливать, как в старых фильмах. Одной ноге жарко от двигателя, другой холодно от щелей в двери, безопасности нет никакой.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.