2018-10-27T09:36:46+03:00
Происшествия

В Петербурге на КАД перевернулся УАЗ с двумя детьми

К счастью, никто серьезно не пострадал
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В машине было двое детей Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ машине было двое детей Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

Авария произошла на внутренней стороне КАД перед Предпортовой улицей. В УАЗе ехали шесть человек, когда автомобиль столкнулся с легковушкой и фурой. От мощного удара "буханку" перевернуло.

- В салоне было двое детей, - рассказывают очевидцы. - Мы помогали вытаскивать людей из превернутой машины.

К счастью, никто из пассажиров серьезных травм не получил. На место аварии выезжали спасатели и сотрудники "скорой помощи". Очевидцы предположили, что авария произошла из-за сложностей в управлении УАЗ.

- Кто сидел за рулем "буханки", знают, как управляется эта машина, - рассказывают горожане. - В условиях города она не рулится абсолютно, приходится постоянно подруливать, как в старых фильмах. Одной ноге жарко от двигателя, другой холодно от щелей в двери, безопасности нет никакой.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителя Петербурга нашли винтовку, пистолет и гранаты времен войны
В Петербурге мошенница обманула пенсионера почти на полмиллиона рублей
МЧС предупредила жителей Петербурга о мокром снеге и гололедице
Мигранты организовали в расселенном доме в Санкт-Петербурге стоматологический кабинет для своих
"Он был замечательным парнем": Александр Розенбаум попрощался с Николаем Караченцовым
К 2020 году в Петербурге появится еще один плавучий музей
По делу об исчезнувшем в Петродворце пруде заведут два уголовных дела
Роспотребнадзор изъял в Петербурге 96 кило опасной шавермы
В субботу в Петербурге выпадет первый снег
В Киришах десять тысяч человек остались без света
Беглов обсудил с руководством Минобороны судьбу Кронштадта
Глава аппарата губернатора Петербурга уволился по собственному желанию
В Петербурге ветеранам добавили два дня бесплатного проезда
В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков
Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года
В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж
Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам
Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова