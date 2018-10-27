В Петербурге на КАД перевернулся УАЗ с двумя детьми

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-27T09:36:46+03:00

В машине было двое детей Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Авария произошла на внутренней стороне КАД перед Предпортовой улицей. В УАЗе ехали шесть человек, когда автомобиль столкнулся с легковушкой и фурой. От мощного удара "буханку" перевернуло.

- В салоне было двое детей, - рассказывают очевидцы. - Мы помогали вытаскивать людей из превернутой машины.

К счастью, никто из пассажиров серьезных травм не получил. На место аварии выезжали спасатели и сотрудники "скорой помощи". Очевидцы предположили, что авария произошла из-за сложностей в управлении УАЗ.

- Кто сидел за рулем "буханки", знают, как управляется эта машина, - рассказывают горожане. - В условиях города она не рулится абсолютно, приходится постоянно подруливать, как в старых фильмах. Одной ноге жарко от двигателя, другой холодно от щелей в двери, безопасности нет никакой.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.