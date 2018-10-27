МЧС предупредила жителей Петербурга о мокром снеге и гололедице

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-27T10:25:22+03:00

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В Санкт-Петербурге 27 октября начнется настоящая зима. В городе выпадет снег, а на дорогах начнется гололедица. Об этом жителей Северной столицы предупредили в МЧС.

- По прогнозу 27 октября в Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидаются туман и гололедица, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Во второй половине дня ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В МЧС призывают горожан при сильном ветре обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- При мокром снеге с дождем лучше воздержитесь от поездок по городу на машине, - призывают спасатели. - Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. Научите детей, как действовать во время непогоды. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть.