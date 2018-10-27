2018-10-27T11:09:22+03:00
Происшествия

В Петербурге мошенница обманула пенсионера почти на полмиллиона рублей

Женщина попросила деньги для якобы помощи родственнику
Роман ЛЯЛИН
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Мошенница обманула дедушку на крупную суммуМошенница обманула дедушку на крупную суммуФото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге мошенники не прекращают обманывать пенсионеров. На этот раз жертвой аферистов стал 77-летний дедушка. Преступление произошло в доме на Ленинском проспекте. Домой к пожилому мужчине пришла неизвестная женщина, которая рассказала пенсионеру, что его родственник попал в беду. Поэтому ему нужны деньги. Дедушка поверил в историю аферистки и отдал все свои сбережения.

- Пенсионер передал 400 тысяч рублей неизвестной женщине лет 35 на вид для оказания помощи родственнику, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Проводится проверка.

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики напоминают, что такая схема мошенничества популярна среди преступников. Предупредите своих близких, чтобы избежать обмана. Ранее в Петербурге у 78-летней пенсионерки преступники забрали 500 тысяч рублей.

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