У жителя Петербурга нашли винтовку, пистолет и гранаты времен войны

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-27T11:58:39+03:00

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39-летний житель Петербурга устроил у себя дома настоящий "музей" оружия времен Великой Отечественной войны. Любителя раритетных боеприпасов задержали сотрудники полиции. Силовики решили досмотреть его и нашли у мужчины боекомплект. После этого стражи порядка и решили провести обыск у оружейника дома.

- Дома у мужчины были найдены предметы вооружения времен Великой Отечественной войны: винтовка, пистолет, несколько гранат, 400 патронов различного калибра, бездымный порох массой более 40 граммов, который относится к категории взрывчатых веществ, и четыре затвора, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Мужчину до суда взяли под подписку о невыезде.