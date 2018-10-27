Центр Петербурга перекрыли из-за этапа эстафеты огня

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-27T12:34:28+03:00

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В Санкт-Петербурге стартовал этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Из-за этого движение в центре города перекрыто. Автомобилистам предлагают искать пути объезда. Закрытие дорого проводится в два этапа.

- Движение будет перекрыто с 09.00 до 14.00 по площади Академика Сахарова, а также с 12.00 до 13.00 поэтапно по ходу движения участников эстафеты: Менделеевская линия, Университетская набережная от Менделеевской линии до дворцового моста, Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь, Исаакиевская площадь, Вознесенский проспект от Исаакиевской площади до улицы Декабристов, улица Декабристов от Вознесенского проспекта до улицы Декабристов, д. 37, - рассказывают в администрации города.

К слову из-за эстафеты также запрещена парковка машин до 13.00 по четной стороне Менделеевской линии и участку улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до Театральной площади.