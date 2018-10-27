В Петербурге из-за ложных сообщений о взрыве эвакуировали две школы

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-27T13:01:47+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские накануне эвакуировали сразу две школы. Неизвестный позвонил и срывающимся голосом сообщил, что в школе Красносельского района произойдет взрыв. К месту происшествия сразу выехали силовики и саперы. Всех учеников и педагогов вывели из здания. После чего школу обследовали. К счастью, бомб в ней не оказалось.

- Сотрудники полиции задержали 9-летнего школьника, он был передан родителям, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В отношении родителей школьника будут составлены административные протоколы.

Сразу же после этого силовикам поступил еще один сигнал о якобы взрыве. На этот раз обратилась учитель одной из школ Петроградского района. Ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил взрыве в школе. Силовики также эвакуировали всех учеников и педагогов. К счастью, в школе бомбу не нашли.

Звонившей же оказалась15-летняя школьница. Ее также передали родителям, на которых составлены протколы.