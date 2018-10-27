«Зенит» поднялся на 16 место в рейтинге УЕФА, обойдя «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-27T13:35:25+03:00

"Зенит" после победы над "Бордо" поднялся в рейтинге УЕФА Фото: Александр ГЛУЗ

У команды из Санкт-Петербурга после победы над «Бордо» 67 баллов

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Футбольный клуб «Зенит» продолжает радовать боельщиков своими достижениями. После победы над «Бордо» в групповом этапе Лиги Европы команда поднялась на 16 место в рейтинге клубов УЕФА. Теперь у сине-бело-голубых 67 баллов. Это позвлолило клубу обойти таких именитых конкурентов как «Манчестер Юнайтед» - 17 место, и «Челси» - 18 место.

К слову, на первом месте в рейтинге разместился мадридский «Реал». Второе место занимает «Барселона», а третье - «Бавария». Из российских клубов ближайший кокурент сине-бело-голубых - ЦСКА. Команда занимает 30 место, затем идет «Краснодар» - 47 место.

«Бордо» команда из Петербурга победила в домашнем матче со счетом 2:1.