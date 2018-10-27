2018-10-27T14:13:41+03:00
Происшествия

В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и забрали у него иномарку

Сейчас преступников ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Нападение на 49-летнего коммерсанта произошло у дома на улице Народной. Двое братьев наросились на предпринимателя и отобрали у него травматический пистолет. После этого нападавшие четые раза выстрелили в жертву и скрылись на иномарке бизнесмена.

- Мужчина с пулевыми ранениями был госпитализирован, - расскзывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Было установлено, что нападение совершили два брата 27 и 29 лет.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Нападавших и угнанный автомобиль объявили в розыск.

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