В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и забрали у него иномарку
Сейчас преступников ищет полиция
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Нападение на 49-летнего коммерсанта произошло у дома на улице Народной. Двое братьев наросились на предпринимателя и отобрали у него травматический пистолет. После этого нападавшие четые раза выстрелили в жертву и скрылись на иномарке бизнесмена.
- Мужчина с пулевыми ранениями был госпитализирован, - расскзывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Было установлено, что нападение совершили два брата 27 и 29 лет.
Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Нападавших и угнанный автомобиль объявили в розыск.