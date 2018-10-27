В МЧС Ленобласти предупредили о снеге и резком похолодании

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-27T14:55:04+03:00

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В Ленинградской области ожидаются похолодание, снег и гололедица. Об этом предупреждают в региональном МЧС. По словам спасателей, непогода начнется 28 октября.

- 28 октября на территории Ленинградской области в большинстве районов ожидаются снег, мокрый снег, на юге местами сильный снег, налипание мокрого снега, - сообщают в МЧС. - Ночью местами порывы до 15 метров в секунду. Понижение ночных температур местами до 6 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах гололедица.

29 октября также ожидается снег. Ночью температура воздуха будет опускать до 13 градусов мороза. 30 октября будут сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

- При получении информации о сильном снеге - воздержитесь от поездок на своей машине, - призывают в МЧС. - Научите детей, как действовать во время непогоды. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.