В Петербурге иномарка улетела в кювет: один человек погиб
Смертельная авария произошла ночью на 133 километре трассы Санкт-Петербургу - Южное полукольцо. Водитель иномарки Шкода Октавия не справился с управлением и на скорости вылетел с трассы в кювет. Там иномарки опрокинулась.
- Водитель, управляя автомобилем Шкода Октавия, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - От мощного водитель получил травмы средней тяжести.
35-летняя пассажирка водителя в аварии получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устававливают все детали произошедшего.