2018-10-27T15:57:57+03:00
Происшествия

В Петербурге иномарка улетела в кювет: один человек погиб

В аварии скончалась 35-летняя женщина
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погибла пассажирка Фото: Дорожный инспекторВ аварии погибла пассажирка Фото: Дорожный инспектор
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Смертельная авария произошла ночью на 133 километре трассы Санкт-Петербургу - Южное полукольцо. Водитель иномарки Шкода Октавия не справился с управлением и на скорости вылетел с трассы в кювет. Там иномарки опрокинулась.

- Водитель, управляя автомобилем Шкода Октавия, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - От мощного водитель получил травмы средней тяжести.

35-летняя пассажирка водителя в аварии получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устававливают все детали произошедшего.

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