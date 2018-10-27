Полиция начала розыск подростков, пробежавшихся по припаркованным машинам в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-27T17:13:17+03:00

Такие следы обнаружили водители на своих иномарках Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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В Петербурге неизвестные подростки устроили ночью забег по припаркованным машинам. ЧП произошло на Загребском бульваре.

- Пробежались по 4-5 машинам, - рассказывает один из водителей. - Почти у всех вмятины, у меня еще и лобовое треснуло. Остальным водителям сюрприз будет с утра. Дело передано в полицию.

Сейчас полицейские уже начали проверку.

- В полицию Фрунзенского района обратились трое граждан, которые сообщили что неизвестные, минувшей ночью, нанесли повреждения их иномаркам, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -По предварительной информации к данному инциденту причастны несколько молодых людей.

Сейчас полицейские устанавливают личности подростков и ведут их розыск.