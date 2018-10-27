Полиция начала розыск подростков, пробежавшихся по припаркованным машинам в Петербурге
В Петербурге неизвестные подростки устроили ночью забег по припаркованным машинам. ЧП произошло на Загребском бульваре.
- Пробежались по 4-5 машинам, - рассказывает один из водителей. - Почти у всех вмятины, у меня еще и лобовое треснуло. Остальным водителям сюрприз будет с утра. Дело передано в полицию.
Сейчас полицейские уже начали проверку.
- В полицию Фрунзенского района обратились трое граждан, которые сообщили что неизвестные, минувшей ночью, нанесли повреждения их иномаркам, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -По предварительной информации к данному инциденту причастны несколько молодых людей.
Сейчас полицейские устанавливают личности подростков и ведут их розыск.