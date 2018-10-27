2018-10-27T17:13:17+03:00
Общество

Полиция начала розыск подростков, пробежавшихся по припаркованным машинам в Петербурге

Трое владельцев иномарок обратились к силовикам с заявлением
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Такие следы обнаружили водители на своих иномарках Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаТакие следы обнаружили водители на своих иномарках Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

В Петербурге неизвестные подростки устроили ночью забег по припаркованным машинам. ЧП произошло на Загребском бульваре.

- Пробежались по 4-5 машинам, - рассказывает один из водителей. - Почти у всех вмятины, у меня еще и лобовое треснуло. Остальным водителям сюрприз будет с утра. Дело передано в полицию.

Сейчас полицейские уже начали проверку.

- В полицию Фрунзенского района обратились трое граждан, которые сообщили что неизвестные, минувшей ночью, нанесли повреждения их иномаркам, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. -По предварительной информации к данному инциденту причастны несколько молодых людей.

Сейчас полицейские устанавливают личности подростков и ведут их розыск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число погибших в аварии грузовика и микроавтобуса на ЗСД увеличилось до шести человек
В Петербурге иномарка улетела в кювет: один человек погиб
В МЧС Ленобласти предупредили о снеге и резком похолодании
В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и забрали у него иномарку
«Зенит» поднялся на 16 место в рейтинге УЕФА, обойдя «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
В Петербурге из-за ложных сообщений о взрыве эвакуировали две школы
Центр Петербурга перекрыли из-за этапа эстафеты огня
В Ленинградском зоопарке животных в честь праздника накормят тыквой
У жителя Петербурга нашли винтовку, пистолет и гранаты времен войны
В Петербурге мошенница обманула пенсионера почти на полмиллиона рублей
МЧС предупредила жителей Петербурга о мокром снеге и гололедице
В Петербурге на КАД перевернулся УАЗ с двумя детьми
Мигранты организовали в расселенном доме в Санкт-Петербурге стоматологический кабинет для своих