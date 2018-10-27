Число погибших в аварии грузовика и микроавтобуса на ЗСД увеличилось до шести человек

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-27T19:37:26+03:00

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Смертельная авария произошла на Западном скоростном диаметре рядом с КАД. В аварии столкнулись грузовик с полуприцепом и микроавтобус. От мощного удара микроавтобус загорелся прямо на трассе. Изначально сообщалось о четырех погибших. Но сейчас число жертв увеличилось.

- В аварии погибли шестеро человек, - рассказали "КП-Петербург" в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Их пол и возраст устанавливаются.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Движение по ЗСД пока ограничено. Там образовалась огромная пробка.

По одной из версий, тягач влетел в микроавтобус после того, как задел отбойник. От удара грузовик выбросило на встречную полосу.