В Петербурге иномарка вылетела на тротуар: пострадал один человек
Пассажира доставали спасатели после ДТП в Петербурге.
Авария произошла на улице Красного Текстильщика. Водитель иномарка, по предварительной информации, не справился с управлением и вылетел на тротуар, задев припаркованный автомобиль.
- Улица была пустая, поэтому никто из прохожих не пострадал, - рассказывает очевидец. - Водитель машины смог самостоятельно выбраться из авто. Пассажира извлекали спасители, которые долго не могли открыть дверь.
Иномарка вылетела на тротуар в Петербурге.
Сейчас пострадавшего пассажира госпитализировали на карете "скорой помощи. В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.