2018-10-27T19:45:41+03:00
Происшествия

В Петербурге иномарка вылетела на тротуар: пострадал один человек

Пассажира пришлось извлекать из машины спасателям [видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:

Пассажира доставали спасатели после ДТП в Петербурге.

Изменить размер текста:

Авария произошла на улице Красного Текстильщика. Водитель иномарка, по предварительной информации, не справился с управлением и вылетел на тротуар, задев припаркованный автомобиль.

- Улица была пустая, поэтому никто из прохожих не пострадал, - рассказывает очевидец. - Водитель машины смог самостоятельно выбраться из авто. Пассажира извлекали спасители, которые долго не могли открыть дверь.

Иномарка вылетела на тротуар в Петербурге.

Сейчас пострадавшего пассажира госпитализировали на карете "скорой помощи. В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция возбудила уголовное дело после аварии двух грузовиков и микроавтобуса, где погибли 8 человек
На месте аварии грузовика и микроавтобуса нашли тело седьмого погибшего
Число погибших в аварии грузовика и микроавтобуса на ЗСД увеличилось до шести человек
Полиция начала розыск подростков, пробежавшихся по припаркованным машинам в Петербурге
В Петербурге иномарка улетела в кювет: один человек погиб
В МЧС Ленобласти предупредили о снеге и резком похолодании
В Петербурге два брата расстреляли бизнесмена и забрали у него иномарку
«Зенит» поднялся на 16 место в рейтинге УЕФА, обойдя «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
В Петербурге из-за ложных сообщений о взрыве эвакуировали две школы
Центр Петербурга перекрыли из-за этапа эстафеты огня
В Ленинградском зоопарке животных в честь праздника накормят тыквой
У жителя Петербурга нашли винтовку, пистолет и гранаты времен войны
В Петербурге мошенница обманула пенсионера почти на полмиллиона рублей
МЧС предупредила жителей Петербурга о мокром снеге и гололедице
В Петербурге на КАД перевернулся УАЗ с двумя детьми
Мигранты организовали в расселенном доме в Санкт-Петербурге стоматологический кабинет для своих