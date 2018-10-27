В Петербурге иномарка вылетела на тротуар: пострадал один человек

СЕГОДНЯ 19:45 2018-10-27T19:45:41+03:00

Пассажира доставали спасатели после ДТП в Петербурге.

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Авария произошла на улице Красного Текстильщика. Водитель иномарка, по предварительной информации, не справился с управлением и вылетел на тротуар, задев припаркованный автомобиль.

- Улица была пустая, поэтому никто из прохожих не пострадал, - рассказывает очевидец. - Водитель машины смог самостоятельно выбраться из авто. Пассажира извлекали спасители, которые долго не могли открыть дверь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675262" frameborder="0"></iframe> Иномарка вылетела на тротуар в Петербурге.

Сейчас пострадавшего пассажира госпитализировали на карете "скорой помощи. В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.