2018-10-27T20:23:54+03:00
Происшествия

На месте аварии грузовика и микроавтобуса нашли тело седьмого погибшего

Жертву достали из-под днища машины
Роман ЛЯЛИН
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Авария на ЗСД с восемью погибшими .

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Число жертв аварии на западном скоростном диаметре продолжает увеличиваться. В аварии столкнулимсь грузовик "Ивеко" и микроавтобус "Хендай". От мощного удара автобус загорелся. Находившиеся там водитель и пассажиры выбраться не успели. Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о найденных шести погибших. Сейчас на месте происшествия нашли тело еще одной жертвы.

- Нашли тело седьмого погибшего, - рассказывают очевидцы. - Его достали из-под днища машины.

По предварительным данным, авария произошла из-за другого грузовика, который въехал в тягач. Последнего отбросило на встречную полосу. Он пробил отбойник и влетел в микроавтобус.

Авария произошла на платном скоростном участке трассы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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