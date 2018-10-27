На месте аварии грузовика и микроавтобуса нашли тело седьмого погибшего

СЕГОДНЯ 20:18 2018-10-27T20:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Число жертв аварии на западном скоростном диаметре продолжает увеличиваться. В аварии столкнулимсь грузовик "Ивеко" и микроавтобус "Хендай". От мощного удара автобус загорелся. Находившиеся там водитель и пассажиры выбраться не успели. Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о найденных шести погибших. Сейчас на месте происшествия нашли тело еще одной жертвы.

- Нашли тело седьмого погибшего, - рассказывают очевидцы. - Его достали из-под днища машины.

По предварительным данным, авария произошла из-за другого грузовика, который въехал в тягач. Последнего отбросило на встречную полосу. Он пробил отбойник и влетел в микроавтобус.

Авария произошла на платном скоростном участке трассы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.