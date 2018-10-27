2018-10-27T22:57:17+03:00
Общество

В Петербурге неизвестные разбили стекло автобуса, в котором ехали пассажиры

В ЧП разбираются сотрудники полиции
Роман ЛЯЛИН
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Нападение на автобус прозошло вечером в Петербурге в Приозерском районе. В этот момент водитель вместе с пассажирами ехал по улице Озерной из Снегиревка в поселок Соснов.

- Поступило сообщение от водителя рейсового городского автобуса о повреждении бокового стекла, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В салоне автобуса находились пассажиры, в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. Сейчас силовики проводят проверку.

Был ли автобус обстрелен или неизвестные кинули чем-то в стекло, пока неизвестно.

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