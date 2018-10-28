Рэйф Файнс признался в любви Петербургу

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-28T11:24:24+03:00

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На Токийском международном кинофестивале режиссер конкурсной картины «Белая ворона» о Рудольфе Нуриеве, знаменитый актер Рэйф Файнс признался, что из всех городов, где он когда-либо снимал или снимался, самое сильно впечатление на него произвел Петербург. Визит в культурную столицу стал для артиста «важным эмоциональным событием».

– Для меня самым эмоциональным моментом стала съемка на улице Росси, где находится балетная школа (Академия балета имени Вагановой. – Прим. ред.) и куда Нуриев приходил учиться, – цитирует Рэйфа Файнса «РИА Новости». – Это простая деревянная дверь, это действительно то самое место.

Файнсу, который также сыграл роль наставника Рудольфа Нуриева Александра Пушкина, разрешили снимать даже в Эрмитаже, у картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».

– Это важный момент в сюжете, это символическая важность, это прекрасная картина. Моей мечтой было снять эту сцену в Эрмитаже, но правила музея запрещают съемки художественных фильмов в нем, – признался режиссер. – Мы встретились с господином Пиотровским, он выслушал меня и – так как это был Нуриев и так как мы хотели снимать конкретную картину, а не использовать его музей всего лишь как красивый задний план, – согласился. Музей был закрыт, и зал Рембранта был только для нас.