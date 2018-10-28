На аукционе не смогли продать анкету Цоя о вступлении в рок-клуб

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-28T12:48:19+03:00

С молотка уже продали записную книжку Цоя и рукопись песни. Фото: Из семейного архива. Пересъемка: Тимур ХАНОВ

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Анкета, собственноручно заполненная лидером группы «Кино» Виктором Цоем, не заинтересовала участников торгов 27 октября, прошедшего в аукционном доме «Литфонд». Предварительно документ от 8 октября 1985-го о вступлении в Ленинградский рок-клуб оценили в 950 000 – 1 000 000 рублей.

– Впервые Цой заполнил анкету для вступления в рок-клуб в 1981 году, когда группа еще называлась «Гарин и гиперболоиды», – сообщают в аукционном доме. – Как рассказала бывшая секретарь Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская, Цой мог «продублировать» анкету, чтобы получить билеты на фестиваль или при смене названия на «Кино». Слободская также уточнила, что сама работала с анкетой Цоя и собственноручно написала имя группы в правом верхнем углу, когда разбирала документы в 1980-е годы.

В документе указаны адрес и телефон Цоя, музыкальные навыки и любимые группы. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

В анкете Цой указал, какими инструментами владеем, где живет, по какому телефону до него можно дозвониться. Есть и список любимых групп: «Аквариум», «Зоопарк», «Странные игры», Dead Can Dance, Play Dead, Dead or Alive, Dead Cennedys.

Ранее в «Литфонде» уже продали записную книжку Цоя за три миллиона рублей и рукопись песни за 3,6 миллиона. Но приобрести анкету за миллион желающих так и не нашлось.