СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-28T11:24:37+03:00

Увы, задержаться первому снегу в Петербурге было не суждено Фото: Александр ГЛУЗ

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Первый снег незаметно припорошил Петербург. В ночь на воскресенье, 28 октября, жители Северной столицы заметили летящие с неба снежинки. Снег вперемежку с дождем продолжил и утром. И, по обещаниям синоптиков, до конца дня кратковременные «полузимние» осадки обеспечены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675294" frameborder="0"></iframe> В Петербурге – первый снег.Видео: «Комсомольская правда»

Увы, задержаться первому снегу в Петербурге было не суждено: еще ночью температура воздуха колебалась между нулем и двумя градусами тепла, а к середине дня обещают и все четыре.

– В ночь на понедельник, 29 октября, – местами небольшой снег. Днем 29 октября – без осадков, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете.

Следующей ночью температура воздуха опустится до минус трех, а в пригородах даже до минус пяти градусов. Днем в понедельник – один-три градуса выше нуля.

Не будет осадков – ни снега, ни дождя – и во вторник, 30 октября. Дневная температура во второй день недели будет чуть выше, до четырех градусов тепла.