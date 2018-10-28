2018-10-28T11:24:37+03:00
Происшествия

В Петербурге – первый снег

Завтра и послезавтра – без осадков [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Увы, задержаться первому снегу в Петербурге было не сужденоУвы, задержаться первому снегу в Петербурге было не сужденоФото: Александр ГЛУЗ
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Первый снег незаметно припорошил Петербург. В ночь на воскресенье, 28 октября, жители Северной столицы заметили летящие с неба снежинки. Снег вперемежку с дождем продолжил и утром. И, по обещаниям синоптиков, до конца дня кратковременные «полузимние» осадки обеспечены.

В Петербурге – первый снег.Видео: «Комсомольская правда»

Увы, задержаться первому снегу в Петербурге было не суждено: еще ночью температура воздуха колебалась между нулем и двумя градусами тепла, а к середине дня обещают и все четыре.

– В ночь на понедельник, 29 октября, – местами небольшой снег. Днем 29 октября – без осадков, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете.

Следующей ночью температура воздуха опустится до минус трех, а в пригородах даже до минус пяти градусов. Днем в понедельник – один-три градуса выше нуля.

Не будет осадков – ни снега, ни дождя – и во вторник, 30 октября. Дневная температура во второй день недели будет чуть выше, до четырех градусов тепла.

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