В Петербурге из собора украли икону

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-28T11:24:30+03:00

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Ничего святого: из собора в Петербурге украли икону. Пропажу лика святого со стены храма заметили в субботу, 27 октября.

– В полицию Выборгского района Петербурга обратился охранник собора, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Он сообщил, что неизвестные похитили икону, писанную золотыми украшениями. Было установлено, что икона исторической ценности не имеет.

Сейчас люди в форме разыскивают и пропавшего святого, и его похитителей.

К слову, воровать иконы – давняя петербургская традиция. В прошлом году из частного дома на Гражданской улице умыкнули Николая Чудотворца. В 2014-ом у петербургского коллекционера похитили икону восемнадцатого века. А шесть лет назад из сельской церкви под Бокситогорском украли сразу несколько старинных икон и Евангелие.