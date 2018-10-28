2018-10-28T11:24:30+03:00
Происшествия

В Петербурге из собора украли икону

Воришек привлекло золотое обрамление
Анна ПОСЛЯНОВА
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Воровать иконы – давняя петербургская традицияВоровать иконы – давняя петербургская традицияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ничего святого: из собора в Петербурге украли икону. Пропажу лика святого со стены храма заметили в субботу, 27 октября.

– В полицию Выборгского района Петербурга обратился охранник собора, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Он сообщил, что неизвестные похитили икону, писанную золотыми украшениями. Было установлено, что икона исторической ценности не имеет.

Сейчас люди в форме разыскивают и пропавшего святого, и его похитителей.

К слову, воровать иконы – давняя петербургская традиция. В прошлом году из частного дома на Гражданской улице умыкнули Николая Чудотворца. В 2014-ом у петербургского коллекционера похитили икону восемнадцатого века. А шесть лет назад из сельской церкви под Бокситогорском украли сразу несколько старинных икон и Евангелие.

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