2018-10-28T11:27:05+03:00
Дом. Семья

В Петербурге ловят енота

Потерявшегося зверя заметили у мусорных баков
Анна ПОСЛЯНОВА
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Животное замерзло и проголодалось. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Животное замерзло и проголодалось. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
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Необычное утро выдалось у петербурженки Марии Поповой. Сегодня, 28 октября, около девяти часов женщина проходила мимо площадки с мусорными контейнерами на Звездной улице и заметила енота. Полоскун забрался на ограждение площадки, свесил лапки и понуро глядел на прохожих.

– Замерз и напуган, – написала Мария в сети. – Чей? Как помочь? Что делать?

Объявление о милой потеряшке тут же разошлось по сети. Приютить енота нашлась масса желающих. Часть пользователей соцсетей предлагала передать зверя ветеринарам, «чтобы машина не сбила и не попал в плохие руки».

– Видать, голодный, раз у помойки, – писали комментаторы.

Спустя два часа енота поймали. Пока хозяин не объявится – а это может быть и частное лицо, и какой-нибудь контактный зоопарк, – пушистик поживет у одной из неравнодушных петербурженок. Если зверь чипирован, то хозяина найдут еще быстрее.

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