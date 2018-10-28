В Петербурге ловят енота
Необычное утро выдалось у петербурженки Марии Поповой. Сегодня, 28 октября, около девяти часов женщина проходила мимо площадки с мусорными контейнерами на Звездной улице и заметила енота. Полоскун забрался на ограждение площадки, свесил лапки и понуро глядел на прохожих.
– Замерз и напуган, – написала Мария в сети. – Чей? Как помочь? Что делать?
Объявление о милой потеряшке тут же разошлось по сети. Приютить енота нашлась масса желающих. Часть пользователей соцсетей предлагала передать зверя ветеринарам, «чтобы машина не сбила и не попал в плохие руки».
– Видать, голодный, раз у помойки, – писали комментаторы.
Спустя два часа енота поймали. Пока хозяин не объявится – а это может быть и частное лицо, и какой-нибудь контактный зоопарк, – пушистик поживет у одной из неравнодушных петербурженок. Если зверь чипирован, то хозяина найдут еще быстрее.