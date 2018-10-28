К расследованию аварии на ЗСД подключилась прокуратура

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-28T11:37:18+03:00

Столкнулись два грузовика и микроавтобус. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

В искореженных горящих авто погибло восемь человек

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Петербургская прокуратура подключилась к делу о страшной аварии, которая произошла вчера около шести часов вечера на Западном скоростном диаметре. На 36 километре платной скоростной трассы столкнулись два грузовика, один из них выехал на встречку и врезался в микроавтобус.

Микроавтобус загорелся. Водитель и семь пассажиров погибли на месте. Водителя грузовика, перескочившего отбойник, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту «нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» завели уголовное дело. Расследование ведет Главное следственное управление петербургской полиции.

– Прокурор Выборгского района выезжал на место происшествия, – сообщают в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга. – Ход и результаты расследования этого уголовного дела находятся на особом контроле.