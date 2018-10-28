Пулково предложили назвать именем Шнура

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-28T12:50:27+03:00

Для включения в лонг-лист Шнурову нужно набрать более пятисот голосов. Фото: «Инстаграм» Сергея Шнурова

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Петербуржцы нашли способ увековечить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Его именем предлагают назвать аэропорт Пулково. Об этом сообщают организаторы общенационального проекта «Великие имена России».

– Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам нужно набрать более пятисот голосов, – сообщают в проекте. – Помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Эммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде.

Больше пятисот голосов уже набрали ученый Михаил Ломоносов (Архангельск) и вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (Москва, Шереметьево).

Сергей Шнуров отреагировал на предложение соотечественников: опубликовал информацию о Пулкове в «Инстаграме» и снабдил ее своим «удивленным» фото.

Проект запустили 11 октября. Он призван найти дополнительные имена 45 российским аэропортам. Голосование проходит в четыре этапа. Сегодня сформируют лонг-лист, а затем появятся шорт-листы для финального голосования.