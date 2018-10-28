Во Всеволжске по подозрению в убийстве женщины задержан ее бывший коллега

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-28T13:46:57+03:00

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Во Всеволожске СУ СКР по Ленинградской области задержал 35-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 39-летней женщины. Ее тело было найдено в лесу у «Карьер-Мяглово» вблизи СНТ «Черная Речка» 26 октября.

- На теле петербурженки были явные признаками насильственной смерти, свидетельствующие об ее удушении, - рассказали следователи. - Сразу же было возбуждено уголовное дело по статьей "убийство". Злоумышленник был задержан оперативниками при попытке скрыться в другой регион.

Подозреваемым оказался бывший коллега убитой. В настоящее время следователи СК проводят следственные действия с его участием.

По уголовному делу выполняется целый комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.