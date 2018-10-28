2018-10-28T15:19:30+03:00
Происшествия

У Спаса на Крови человек упал в канал Грибоедова

Несчастный жив, но получил переохлаждение
Степан СТЕПАНОВ
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Человек упал в канал около Спаса на Крови. Фото из vk.com/spb_todayЧеловек упал в канал около Спаса на Крови. Фото из vk.com/spb_today
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ЧП произошло днем 28 октября около храма Спаса на Крови в Петербурге. Человек упал за ограждение прямо в воду канала Грибоедова. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Также опубликовано фото с места происшествия. К сожалению, она не самого лучшего качества, но видно, что человек, чтобы не утонуть, держится за штырь на стене.

По словам тех, кто следил за происходящим, мужчину в итоге удалось спасти. Он жив и здоров, получил лишь переохлаждение. Вода в канале не выше 5 градусов, а температура воздуха в Петербурге сегодня и вовсе плюс 2, временами идет снег.

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